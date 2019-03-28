في لقاء موسع …. عميد كلية المجتمع بـ #الخرج د.القميزي :الكلية ستخدم سوق العمل والمجتمع بإستحداث البرامج التطبيقية والمهنية

– كلية المجتمع بالخرج حضيت بنصيب وافراً من التطوير في جميع مجالاتها الأكاديمية والإدارية .
–تسعى كلية المجمع بالخرج إلى استحداث العديد من البرامج المهنية والتطبيقة التي تخدم سوق العمل والمجتمع .
– تسعى الكلية إلى إقامة شراكات مجتمعية مع الشركات الإنتاجية في محافظة الخرج .
– تعمل إدارة الجامعة ممثلة في معالي مديرها د.الحامد على توفير كافة التسهيلات لطلاب وطالبات الجامعة .
مدخل :-
تعتبر كلية المجتمع بالخرج إحدى المؤسسات التعليمية التي تعد الطلبة الذين أكملوا مرحلة الدراسة الثانوية للإلتحاق بسوق العمل ،وقد صدر قرار مجلس الوزاري الموقر رقم (73) بتاريخ 25/2/1422 هـ القاضي بالموافقة على قرار المجلس الإقتصادي الأعلى رقم (4/22) بتاريخ (4/3/1422 هـ) والمتضمن افتتاح ثلاث عشرة كلية للمجتمع تابعة لوزارة التعليم العالي ، وقد كانت كلية المجتمع في الخرج إحدى هذه الكليات .
تُقسم الكلية إلى ثلاث أقسام أكاديمية :-
١– قسم الحاسب الآلي .
٢– قسم إدارة الأعمال .
٣– قسم اللغة الإنجليزية .
تسعى الكلية من خلال تلك الأقسام إلى تقديم البرامج المختلفة لتخريج طلاب مدربّين ومؤهلين و قادرين على المنافسة في سوق العمل بكافة القطاعات العامة والخاصة .
ومن هذه البرامج التي تقدمها الأقسام الأكاديمية المتوفرة في كلية المجتمع :
– قسم الحاسب الآلي ( طلاب وطالبات) :
يقدم قسم الحاسب الآلي برنامجين هما :
- برنامج الشبكات والانترنت
- برنامج البرمجة وعلوم الحاسب
– قسم إدارة الأعمال (طلاب وطالبات) :
يقدم القسم برنامجين هما :
- برنامج الإدارة المكتبية والسكرتارية (طلاب وطالبات):
- برنامج المحاسبة
– قسم اللغة الإنجليزية (طلاب فقط) :
يقدم القسم برنامج اللغة الانجليزية الذي يهدف الى إكساب الطلاب المعرفة المتخصصة في اللغة الإنجليزية ، كما تقدم الكلية برنامجاً نوعياً هو برنامج الأمن والسلامة المهنية .
أجرى محرر الخرج اليوم أ.عبدالعزيز البياهي لقاءاً مع سعادة عميد كلية المجتمع بالخرج د.حمد بن عبدالله القميزي ليطلعنا على ما تقدم كلية المجتمع لخريجي الثانوية العامة والأقسام المستحدثة والقادمة ….
س/ تشهد المملكة تطوراً و نهضة في جميع الميادين ، و منها التعليم فهل لكلية المجتمع بالخرج نصيب من ذلك التطور؟
تُعد كليات المجتمع واحدة من أبرز الإسهامات والمؤسسات التعليمية التي تلبي إحتياجات سوق العمل ، وذلك وفقًا لفهم وإستيعاب متطلباته من التخصصات العلمية المختلفة ، حيث شهد عام 1422هـ نقله نوعية في بروز نمط تعليمي جديد بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر المبني على توصية المجلس الإقتصادي الأعلى بإنشاء (13) كلية مجتمع في مختلف مناطق المملكة، أسهمت في تخفيف ضغط القبول على الجامعات ، وازداد دورها الذي تؤديه أهمية بمرور الوقت لتزايد الطلب عليها، حيث إن شريحة لا يستهان بها من طلاب الثانوية العامة فضلت الدراسة في كليات المجتمع لقصر مدة الدراسة فيها مقارنة بكليات أخرى ، وازداد عدد كليات المجتمع في المملكة استجابة لهذا الطلب حتى قاربت (50) كلية في مناطق المملكة المختلفة ، مما أثبت وجود حاجة فعلية لمثل هذا النمط من التعليم.
وقد لعبت كليات المجتمع بالخرج دوراً كبير في تلك المناطق ، حيث كانت نواة لإنشاء جامعات انبثقت منها ، لأن كليات المجتمع إنما أنشئت لسببين أولهما لزيادة الطاقة الاستيعابية لخريجي الثانوية من جهة ، والسبب الآخر لرفع سوق العمل بمجموعة الوظائف الفنية التي تشكل محوراً مهماً في الهيكل الوظيفي ، والتي لا تقل أهمية عن الوظائف العليا في تسيير شؤون العمل في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة .
إذ يعد تمكين الخريجين من تلك الوظائف أولوية ملحة لإحداث التوازن الوظيفي وهنا يأتي دور كليات المجتمع في تزويد طلابها بالمهارات اللازمة لمثل هذا النوع من الوظائف، إلى جانب مدهم بالمعلومات والمهارات التخصصية التي تتميز بها الخطط الدراسية لكليات المجتمع والسرعة في التحديث عن غيرها ، وذلك لاشتمالها على ساعات تخصصية مكثفة ، وتطبيقات ميدانية، لذلك فالكثير من الشركات تسعى للحصول على حملة شهادة الدبلوم ضمن طاقمها الوظيفي لجودة المعلومات التخصصية لديهم ، ومن هذا استطيع أن أقول لك أن كلية المجتمع بالخرج حضيت بنصيب وافراً من التطوير في جميع مجالاتها الأكاديمية والإدارية ، و تحضى بعناية معالي مدير الجامعة أ. د. عبد العزيز بن عبدالله الحامد وجميع وكلاء الجامعة.
س/ نبارك لكم استحداث التخصص الجديد الأمن والسلامة المهنية والذي بداء مؤخراً فهل تحدثوننا عنه؟
نظراً للحاجة الملحة التي ظهرت في الآونة الاخيرة لبعض التخصصات المهنية الدقيقة بدأت الجامعة بالتعاون مع كلية المجتمع بالخرج في العمل على استحداث برامج جديدة في تخصصات مختلفة تخدم سوق العمل ومن بين هذه التخصصات كان برنامج الأمن والسلامة المهنية ، الذي تم العمل عليه منذ فترة طويلة الى أن أبصر النور في بداية هذا العام الجامعي 1439-1440 هـ وهو مصنف في الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة .
يقصد بالأمن والسلامة المهنية :
بأنّه مجموعة من الإجراءات التي تحفظ كلاً من العامل أو الموظف ، والمنشأة التي يعمل فيها من حدوث أيّة أضرار ماديّة ، أو مخاطر محققة تعطل عجلة الإنتاج الإقتصادي في شتى المجالات الإنتاجية أو الخدمية، لقد خرجت منظومة القوانين الخاصة بالأمن والسلامة المهنية لعدة اعتبارات أهمها : اعتبار أن الإنسان أصل العمليّة الإنتاجية، وأنّ تعرضه لأي خطر ، أو تهديد يضر بسلامته، ويؤثر تأثيراً مباشراً على العمليّة الإنتاجية ،ويلاقي هذا البرنامج إقبالاً كبير من موظف الأمن والسلامة والعاملين في القطاعات الأمنية ومن كافة الفئات للحاجة الماسة إلى تخصص جديد يستطيع الخريج الحصول على وظيفة بسهولة وسرعة بعد حصوله على شهادة الدبلوم المشارك في هذا التخصص ، كما يستطيع من خلاله تطوير مهاراته في هذا المجال .
وأحب أن أشير إلى الدور البارز الذي يسهم به معهد الأمير عبد الرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الإستشارية في هذا البرنامج في عدد من الجوانب الإدارية والتسويقية وغيرها .
س/ تعمل الكلية على استحداث العديد من التخصصات إضافة إلى مراجعة وتطوير التخصصات الحالية لكي تتوافق مع متطلبات سوق العمل فهل تحدثونا عن ذلك؟
تسعى كلية المجمع بالخرج إلى استحداث العديد من البرامج المهنية والتطبيقه التي تخدم سوق العمل والمجتمع ، ومن هذا المنطلق تم التوجيه إلى الأقسام الأكاديمية في الكلية إلى تقديم المقترحات لإستحداث البرامج النوعية والتي تختلف كلياً عما هو متوافر في باقي كليات الجامعة ، و تم اعتماد بعض من هذه البرامج المقترح في مجلس الكلية وهي في طور اعتمادها من وكالة الشؤون التعليمية ثم إكمال باقي إجرائتها الأكاديمية و الإدارية ،وبإذن الله قريباً يتم اتاحتها للطلاب والطالبات .
س/ من خلال تعيينكم بعمادة الكلية كيف ترون دور الشركات و المؤسسات بالمحافظة مع الكلية؟
تسعى الكلية إلى إقامة شراكات مجتمعية مع الشركات الإنتاجية في محافظة الخرج ، وذلك من أجل فتح برامج تخدم تلك الشركات والمؤسسات والتي بدورها ستؤمن فرص عمل للخريجين كما إن هذه الشراكات سوف تسهم في فتح مجال للطلاب والطالبات في الحصول على تدريب ميداني متخصص ومثمر ، و أنها سوف تسهم في زيادة عدد البرامج التي سوف تنفذها الكلية.
س/ خلال ترأسكم المجلس الإستشاري للكليه حدثونا عن هذا المجلس و دوره الهام ؟
المجلس الإستشاري في الكلية هو هيئة إستشارية تهدف إلى الإسهام في التحسين المستمر لبرامج الكلية وفق متطلبات سوق العمل وتوجيه سياستها المستقبلية وتقويم خططها الإستراتيجية والتواصل مع القطاعات العامة والخاصة .
ومن مهام المجلس الإستشاري في الكلية تقديم مقترحات تسهم في تطوير البرامج وفق متطلبات سوق العمل ،تقديم مقترحات من شأنها توفير الدعم المادي والمعنوي للكلية ، العمل على وضع آلية لتأسيس شراكات بين الكلية وقطاعات المجتمع الخاصة والعامة. وأبشركم إن أعضاء المجلس الإستشاري متفاعلين مع المجلس ويتواصلون مع الكلية بشكل دائم، ويقدمون المقترحات التي تخدم الكلية وتفيد الطلاب والطالبات مستقبلا في سوق العمل.
س/ ما هي آخر مستجدات مبنى الكلية الجديد ؟
تعمل إدارة الجامعة ممثلة في معالي مديرها على توفير كافة التسهيلات لطلاب وطالبات الجامعة ومن ذلك حرص معالي مدير الجامعة على انتقال كلية المجتمع بالخرج إلى الحرم الجامعي ، وسيتم ذلك عند إكتمال المباني والتجهيزات اللازمة ، وحتى ذلك الحين نحن نعمل على تحسين البيئة التعليمة في هذا المبنى قدر المستطاع ، وقمنا بتوفر بعض من الخدمات التي يحتاجها الطالب (مثل فتح البوفية ومكتبة للطباعة والتصوير وأيضاً تم توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي في البهو لخدمة الطلاب مزودة بالإنترنت وتم استحداث قاعات دراسية حديثة لبرنامج الأمن والسلامة المهنية ، كما تم تطوير وتحسين معامل الكلية .
والعمل مستمر في تطوير كافة القاعات والمعامل للخدمة العملية التعليمية والبرامج الجديدة.
س/ لاشك أن اختيار فريق عمل مميز لتحقيق نهضة وًتطور واسع يحتاج وقت وجهد أفلا تحدثونا عن فريق عملكم المتميز ؟
تشكل فرق العمل في المؤسسات التعليمية العنصر الأساسي في نجاح أي عمل تعليمي ، لذا حرصة الكلية على تشكيل فرق عمل متخصصة داحل الكلية ، من أجل إحداث التطوير المأمول .
وأبشركم بأن فرق العمل داخل كلية المجتمع بالخرج تعمل بروح الفريق الواحد وتتسم بالحرص والتعاون والجدية وهذا بلا شك من أهم العوامل بعد توفيق الله فيما سوف تحققة الكلية من أي إنجاز ات قادمة .
ختاماً :
أشكر الزميل عبدالعزيز البياهي وطاقم التحرير في صحيفة الخرج الإلكترونية على حرصهم الدائم على متابعة كل جديد في الجامعة ، وحرصهم على تعريف أفراد المجتمع بمؤسساته وأتمنى لهم دوام التوفيق ومزيداً من التألق والنجاح .