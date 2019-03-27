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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يستنكر تصريحات آل سويلم وينفي ما ورد فيها جملة وتفصيلاً
27/03/2019   10:51 م

اتحاد الكرة يستنكر تصريحات آل سويلم وينفي ما ورد فيها جملة وتفصيلاً

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استنكر اتحاد الكرة ما ورد في التصريحات الفضائية لرئيس نادي النصر سعود آل سويلم مؤخراً، بشأن الرئيس السابق للجنة الحكام السابق مارك كلاتنبيرغ، وأنه وراء إقالته، وأن كلاتنبيرغ ظل يعمل مع الاتحاد لمدة 3 أشهر بعد إقالته.

ونفى الاتحاد في بيان أصدره اليوم الأربعاء صحة ما ذكره رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، مبيناً أن عقد كلاتنبيرغ انتهى في فبراير الماضي، برغبة من الاتحاد، وجرى الإعلان عن ذلك في تاريخ 2/ 2/ 2018، وجرى تعيين خليل جلال بدلاً عنه.

وشدد اتحاد الكرة في بيانه على أنه يتخذ كافة قراراته وفقاً للأنظمة المرعية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بعقود العمل واللوائح الرياضية، بما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدا ثقته في رئيس لجنة الحكام الحالي خليل جلال وقدرته على أداء المهمة الموكلة له بنجاح.وفق “أخبار 24”.

اتحاد الكرة يستنكر تصريحات آل سويلم وينفي ما ورد فيها جملة وتفصيلاً

اخبار رياضية
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