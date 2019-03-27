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اخبار رياضية > الانضباط تؤكد نظامية مشاركة العويشير ضد الهلال
27/03/2019   10:50 م

الانضباط تؤكد نظامية مشاركة العويشير ضد الهلال

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفض احتجاج نادي الهلال ضد أحد بشأن نظامية مشاركة عبدالله العويشير خلال مباراة الفريقين الماضية.

وأكدت لجنة الانضباط في بيانها الرسمي، أنها قبلت احتجاج نادي الهلال ضد أحد بشأن مشاركة عبدالله العويشير من ناحية الشكل، ورفضته من الناحية الموضوعية.

وكان أمين عام نادي الهلال قد قدم احتجاجًا بشأن نظامية مشاركة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد عبدالله العويشير خلال مباراة الفريقين، إلى مراقب اللقاء عقب نهايته مباشرة.

ولعب الهلال ضد أُحد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفق “المواطن”.

الانضباط تؤكد نظامية مشاركة العويشير ضد الهلال

اخبار رياضية
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