وسائل إعلام مغربية: شكوك حول مشاركة أمرابط في الديربي

تحوم الشكوك حول قدرة الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر في اللحاق بمواجهة فريقه الدورية أمام الهلال في ديربي الرياض الجمعة المقبل.
وتناقلت وسائل الإعلام المغربية تدوينات الصحفي المغربي جمال اسطيفي والذي شكك في قدرة أمرابط على اللحاق بمواجهة الديربي أمام الهلال.
وبين الصحفي المغربي في تدوينته أن أمرابط أصر على المشاركة في ودية منتخب بلاده أمام الأرجنتين التي جرت يوم الثلاثاء في طنجة، إلا أن الطاقم الطبي رفض مشاركته حفاظاً على سلامته، مشيراً إلى أن أمرابط لم يتدرب منذ 15 يوماً، وأن إصابته تفاقمت بعد أن لعب مع النصر وهو مصاب.وفق “الرياضية”.
ويسابق الجهاز الطبي في نادي النصر الزمن من أجل تجهيز الدولي المغربي لمواجهة الديربي، وسيحدد الكشف الطبي الذي سيجريه يوم الأربعاء إمكانية مشاركته من عدمها.