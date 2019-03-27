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اخبار رياضية > “قانوني” لـ اتحاد كرة القدم: أنتم تسيئون لسمعة الكرة السعودية
27/03/2019   10:54 م

“قانوني” لـ اتحاد كرة القدم: أنتم تسيئون لسمعة الكرة السعودية

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اتهم الخبير القانوني أحمد الأمير، المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأنهم يسيئون لسمعة الكرة السعودية بسبب العقوبات الست التي فرضها الاتحاد الآسيوي ضد اتحاد القدم المحلي بشأن إقامة مباريات ودية لأندية “الشباب، الاتفاق، التعاون، الفتح” خلال معسكراتها التحضيرية استعدادًا للموسم الجاري.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي في تويتر: “هناك أبجديات في إدارة رياضة كرة القدم والجهل بها يُعتبر كارثة وخطأ لا يُغتفر، من هذه الأبجديات ضرورة الحصول على إذن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل إقامة المباريات الودية، وسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أن عُوقب لعدم حصوله على تصريح لإقامة مباريات المنتخب الأولمبي”.

وأضاف: “تكرار نفس الخطأ يعني أن من يعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم غير متخصص مع احترامي للجميع… أنتم تسيئون لسمعة الكرة السعودية”.

“قانوني” لـ اتحاد كرة القدم: أنتم تسيئون لسمعة الكرة السعودية

اخبار رياضية
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