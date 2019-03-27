“الرميان” و”الناصر” يعلّقان على صفقة استحواذ “أرامكو” على 70% من “سابك”

علّق المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، اليوم الأربعاء، على صفقة توقيع شركة “أرامكو” اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 70% من شركة “سابك”، بأنها تمثّل نقلة نوعية لـ 3 من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، حيث توفّر رأس مالٍ ضخما لتعزيز الاستثمار طويل الأمد للصندوق.
وأضاف الرميان أن الصفقة البالغة قيمتها 259.125 مليار ريال تقدّم أيضاً مالكاً استراتيجياً قادراً على إضافة قيمة كبيرة لـ”سابك” ومساهميها، مستفيدةً من قدراتها القوية في فتح الآفاق أمام فرص النمو التي توفّرها “أرامكو” باعتبارها أحد اللاعبين البارزين في أسواق الطاقة عالمياً.
من جهته، اعتبر رئيس “أرامكو”، أمين حسن الناصر، أن هذا الاستحواذ قفزة نوعية لدفع استراتيجية النمو التحويلية بالشركة في مجال التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة. حيث تستطيع الشركتان معاً إنشاء منصة أقوى لتعزيز القدرة التنافسية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية عالمياً.وفق “أخبار 24”.