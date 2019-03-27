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أخبار محلية > وزير الثقافة: رؤية الوزارة حظيت بدعم وتوجيه ولي العهد.. ونعمل على إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية
27/03/2019   10:39 م

وزير الثقافة: رؤية الوزارة حظيت بدعم وتوجيه ولي العهد.. ونعمل على إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية

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قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود إن الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية – منذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء الوزارة – على إعداد رؤية ترقى لتطلعات القيادة.

وأضاف – خلال حفل إطلاق الوزارة وإعلان رؤيتها وتوجهاتها للقطاع الثقافي – أن الوزارة عملت كذلك على تحقيق مستهدفات “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تضمنت التأكيد على أهمية الثقافة ودورها المحوري في تحقيق الرؤية.

وأكد الأمير بدر بن فرحان أن رؤية الوزارة حظيت بدعم وتوجيه ولي العهد، وتهدف الوزارة بعد ذلك إلى إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية.حسب “أخبار 24”.

وتابع أن الوزارة تهدف كذلك إلى تعزيز هوية الثقافة السعودية وحفظ إرثها الحضاري وتطوير بيئة القطاع الثقافي بما يمكّن المبدعين من صناعة منتجات تقيمة بمكانة المملكة.

 

وزير الثقافة: رؤية الوزارة حظيت بدعم وتوجيه ولي العهد.. ونعمل على إعطاء صوت جديد للثقافة السعودية

أخبار محلية
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