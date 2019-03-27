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أخبار الخرج > بالصور.. الكلية التقنية بالخرج تقيم حفلاً تكريمياً للأستاذ ناصر القحطاني بعد صدور قرار تقاعده
27/03/2019   10:32 م

بالصور.. الكلية التقنية بالخرج تقيم حفلاً تكريمياً للأستاذ ناصر القحطاني بعد صدور قرار تقاعده

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اقامت الكلية التقنية بالخرج، حفلاً تكريمياً للأستاذ ناصر بن فهيد القحطاني، مدير الشئون الإدارية والمالية سابقاً بالكلية، بعد صدور قرار تقاعدة، بحضور عدد من مدراء الادارات بالمحافظة ، ومنسوبي الكلية من مدربين واداريين ومدراء ادارات فيها.

واشتمل الحفل المقام في مسرح الكلية الرئيسي، على العديد من الفقرات، بدئها عميد الكلية التقنية الاستاذ خالد بن عبيد الحربي كلمة رحب فيها بكل من حضر، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع فيما يحبه الله ويرضاه، ثم ألقى الزميل ناصر القحطاني كلمته واوصى فيها الجميع بتقديم المزيد من العمل والجهد والعطاء خدمةً للدين ثم الملك والوطن، كما قدم خالص شكره وتقديره لمنسوبي الكلية داعياً الله عز وجل لهم بالتوفيق والسداد, كما القى بعض الحضور كلمات اثنو فيها على الزميل القحطاني وطيلة مسيرة حياته العملية وماتميز به .

وفي نهاية الحفل توج المحتفى به بعدد من الدروع والهدايا التذكارية، وتناول الجميع مأدبة الغداء التي أقيمت بهذه المناسبة.

بالصور.. الكلية التقنية بالخرج تقيم حفلاً تكريمياً للأستاذ ناصر القحطاني بعد صدور قرار تقاعده

أخبار الخرج
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