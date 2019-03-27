نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > الماضي يستقبل مدير مكتب الأحوال المدنية بالخرج بمكتبه في ديوان المحافظة
27/03/2019   6:51 م

الماضي يستقبل مدير مكتب الأحوال المدنية بالخرج بمكتبه في ديوان المحافظة

+ = -
872

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي ، بمكتبه في ديوان المحافظة مدير مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الخرج أ / حمد بن فهد ال حنايا بمناسبة تعيينه مديراً لمكتب الأحوال المدنية بمحافظة الخرج .
في بداية الاستقبال رحب به متمنياً له التوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد ، وحثه على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
من جانبه أعرب ال حنايا عن شكره وتقديره للمحافظ على ما وجده من حسن استقبال وتوجيهات سديدة. ودعا الله أن يوفقه وزملاءه لخدمة المواطن والمقيم.

الماضي يستقبل مدير مكتب الأحوال المدنية بالخرج بمكتبه في ديوان المحافظة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034965.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.