الماضي يستقبل مدير مكتب الأحوال المدنية بالخرج بمكتبه في ديوان المحافظة

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي ، بمكتبه في ديوان المحافظة مدير مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الخرج أ / حمد بن فهد ال حنايا بمناسبة تعيينه مديراً لمكتب الأحوال المدنية بمحافظة الخرج .
في بداية الاستقبال رحب به متمنياً له التوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد ، وحثه على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
من جانبه أعرب ال حنايا عن شكره وتقديره للمحافظ على ما وجده من حسن استقبال وتوجيهات سديدة. ودعا الله أن يوفقه وزملاءه لخدمة المواطن والمقيم.
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