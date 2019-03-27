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أخبار الخرج > بالصور والفيديو.. #الشعلة يحقق فوزاً مثيراً علي “العدالة” بهدفين مقابل لاشئ
27/03/2019   6:49 م

بالصور والفيديو.. #الشعلة يحقق فوزاً مثيراً علي “العدالة” بهدفين مقابل لاشئ

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انتهي لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالخرج نادي #الشعلة مع فريق العدالة في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب نادي الشعلة بالخرج بالفوز المحقق لنادي الشعلة بهدفين مقابل لاشئ .

سجل أهداف الشعلة اللاعبان عبدالعزيز البلوي و إيمانيول بناهيني.

 

 

 

بالصور والفيديو.. #الشعلة يحقق فوزاً مثيراً علي “العدالة” بهدفين مقابل لاشئ

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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