بقيمة 259 مليار ريال.. “أرامكو” تستحوذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة في “سابك” البالغة 70%

أعلنت شركة “أرامكو السعودية”، اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.
وأكدت “أرامكو” عدم وجود نية لديها للاستحواذ على الحصة المبتقية (30%)، مشيرة إلى أن استكمال صفقة الاستحواذ سيخضع لشروط إغلاق معينة، منها الموافقات التنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن “سابك” تدير أعمالاً في أكثر من 50 دولة، ولديها 33 ألف موظف، وسجلت العام الماضي 2018 صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار، وإجمالي أصول تبلغ قيمتها 85 مليار دولار.,وفق “أخبار 24”.
#أرامكو_السعودية تستحوذ على حصة تبلغ 70% في #سابك، الشركة السعودية للصناعات الأساسية، مما يخلق فرصًا جديدة في قطاع البتروكيميائيات الذي يشهد نموًا سريعًا pic.twitter.com/bFlv09qDnv
— aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) ٢٧ مارس ٢٠١٩