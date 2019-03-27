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أخبار محلية > محافظ “ساما”: نسبة رضا عملاء تأمين المركبات عن طريقة معالجة الشكاوى تتجاوز 65%
27/03/2019   6:35 م

محافظ “ساما”: نسبة رضا عملاء تأمين المركبات عن طريقة معالجة الشكاوى تتجاوز 65%

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كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي عن أن نسبة رضا عملاء تأمين المركبات عن طريقة معالجة الشكاوى مع شركات التأمين تتجاوز 65%.

وقال خلال افتتاحه اليوم ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت عنوان “التأمين حماية واستدامة”، إن زيادة التوعية بأهمية منافع منتجات التأمين تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن حالات الاحتيال في قطاع التأمين تحتاج إلى تكاتف الجميع لمواجهة هذا الأمر.

من جانبه، قال وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة فهد الشثري، إن دخول شركات التأمين الأجنبية المملكة سيحفز شركات التأمين المحلية على الاندماج وتقديم خدمات ومنتجات تأمينية أفضل.وفق “أخبار 24”.

محافظ “ساما”: نسبة رضا عملاء تأمين المركبات عن طريقة معالجة الشكاوى تتجاوز 65%

أخبار محلية
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