“الانضباط” تغرم الهلال 80 ألف ريال على خلفية قضية حارس أُحد عبد الله العويشير

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 80 ألف ريال، وذلك لرمي جمهور الفريق 10 أدوات باتجاه الملعب أثناء خروج حارس فريق أحد من الملعب باتجاه غرف ملابس اللاعبين.
وكان جمهور الهلال أقدم، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريق مع أحد ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت الماضي على ملعب جامعة الملك سعود، على رمي 10 أدوات باتجاه المعلب، وذلك أثناء خروج حارس الفريق المنافس عبد الله العويشير وتوجهه نحو الممر المؤدي إلى غرفة ملابس اللاعبين.
وأوضحت الانضباط، أن القرار قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، وأن مبلغ الغرامة يجب تسديده لصالح اتحاد الكرة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.وفق “أخبار 24”.