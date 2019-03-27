مبارك: زوران .. لا تتفلسف

عد سعد مبارك مهاجم فريق الهلال لكرة القدم السابق مباراة فريقه أمام النصر بعد غد في قمة مباريات الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من أشرس وأقوى الديربيات التي جمعت الفريقين طوال السنوات العشر الأخيرة، نظرا لقوة الدوري السعودي للمحترفين فنيا.
وأضاف “الفريقان زادت قوتهما بوجود المحترفين الأجانب الثمانية، الذين شكلوا قوة كبيرة للنصر والهلال، إضافة إلى التنافس النقطي بينهما بعد تقلص الفارق إلى نقطتين، سيزيد ذلك من حدة المباراة وحماسيتها، هي بنسبة كبيرة ستكون كلمة الحسم في تحديد بطل الدوري، الفريق الفائز رغم تبقي بعض الجولات سيكون البطل”.
وشدد مهاجم الهلال السابق على أن الفريقين يتميزان بالقوة الهجومية الضاربة وقوة متوسط الميدان، وقال “حتى الأظهرة مميزون، الفريقان متكافآن في هذا الجانب، لكن قد يكون أقل خطوط الفريقين أداء هو عمق الدفاع وحراسة المرمى بالنسبة للنصر والهلال لوجود بعض الهفوات والأخطاء في الفترة الماضية”.وفق “أخبار 24”.
وطالب مبارك الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال بعدم الفلسفة من أجل تحقيق الفوز، وعدم إحداث تغييرات فنية كبيرة قد تكلف الفريق خسارة مزيد من النقاط كما حدث في المواجهات الأخيرة للفريق، وقال “جعلت النصر يقترب أكثر بفارق نقطتين، اللعب بواقعية والتعامل بأفضل طريقة دون مزيد من الفلسفة سيسهمان في تحقيق الفوز”.
ورجع مبارك بالذاكرة إلى الوراء، وقال “لقاءات الديربي بين النصر والهلال لا تخضع لمقاييس، الأفضل ظروفا وفنيا قبل المباراة هو من سيفوز، الدليل عندما كنت لاعبا في موسم 1409هـ، كان هناك لقاء بين النصر والهلال على كأس الملك في جدة، ذهبت الترشيحات للنصر قبل مباراتنا، لكن استطعنا الفوز ولله الحمد، كل الترشيحات مجرد كلام، العمل والتركيز وتوفيق الله قبل كل شيء، هي التي ستحدد الفائز”.