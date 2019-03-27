تسيئون لسمعة كرتنا .. قانوني يفتح النار على اتحاد القدم بعد العقاب الآسيوي

انتقد القانوني أحمد الأمير، الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد قرار العقوبة الانضباطية والذي وصل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاتحاد القدم بشأن وجود مخالفات ارتكبتها الأندية السعودية عند إقامة مباريات ودية في معسكراتها التحضيرية.
وكتب الأمير مجموعة من التغريدات عبر حسابه في تويتر حيث قال: هناك أبجديات في إدارة رياضة كرة القدم والجهل بها يُعتبر كارثة وخطأ لا يُغتفر، من هذه الأبجديات ضرورة الحصول على إذن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل إقامة المباريات الودية، وسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أن عُوقب لعدم حصوله على تصريح لإقامة مباريات المنتخب الأولمبي.
وأضاف أحمد الأمير: تكرار نفس الخطأ يعني أن من يعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم غير متخصص مع احترامي للجميع، وكان اتحاد القدم الآسيوي أصدر قبل ستة أيام تقريبًا عقوبة انضباطية ضد الاتحاد السعودي لإقامته مباريات ودية لأنديته دون الحصول على تصاريح مسبقة، أنتم تسيئون لسمعة الكرة السعودية.وفق “المواطن”.
وكان اتحاد القدم الآسيوي أصدر ست مخالفات عن طريق لجنة الانضباط ضد اتحاد القدم المحلي بشأن إقامة مباريات ودية لأندية “الشباب، الاتفاق، التعاون، الفتح” خلال تواجدهم في معسكراتهم الصيفية استعدادًا للموسم الجاري.
وليست المرة الأولى التي يُوجه فيها انتقادات عنيفة لاتحاد القدم بسبب خرقه للقانون وعدم إدارته الصحيحة لمجريات الكرة في السعودية، حيث سبق وأن اتُّهم اتحاد القدم بعدم كفاءة الأشخاص داخل جدران الاتحاد؛ مما تسبب سريعًا في استقالة قصي الفواز من منصب رئيس اتحاد القدم وتولي لؤي السبيعي المسؤولية بشكل مؤقت.