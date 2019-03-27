تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، لطالب بمجمع ثرب التعليمي التابع لإدارة التعليم بمحافظة المهد، وهو يوثق حالة من التسيب لقادة ومعلمي المجمع، فيما تفاعل تعليم المهد مع المقطع وأصدر بيانا توضيحيا للواقعة.
وأظهر المقطع، الطالب وهو يوثق بكاميرا هاتفه حال المكاتب الفارغة من المدير والوكيل وإدارة المجمع، وغيابهم خلال اليوم الدراسي، الأمر الذي أثار غضب مشاهدي الفيديو الذين طالبوا بالتحقيق في القضية.
من جانبها، أصدرت إدارة التعليم بالمهد بيانا توضيحيا، أكدت فيه أن مدير التعليم محمد القحطاني وجه بتشكيل لجنة للتحقيق مع قائد المدرسة ووكيلها، والتأكد من حقيقة الفيديو، ومقابلة الطالب الذي قام بالتصوير.
وأشارت إلى أنه قد تبين للجنة، أن قائد المدرسة كان في زيارة فنية لأحد المعلمين بالصف الثاني المتوسط في الحصة الخامسة، وكذلك تواجد الوكيل في حصص تدريسية مسندة إلبه حيث كان في معمل الحاسب مع طلابه بالصف الثالث المتوسط، في الحصة الخامسة أيضا.
وبينت أن الطالب استغل انشغالهما، وقام بالتصوير بهدف المزاح، بقصد إرساله إلى قروب زملائه، وذلك وفق إفادة الطالب، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارة.
وفق “أخبار 24”.