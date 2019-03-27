أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها تهدف من مبادرة تعديلات خدمات الوزارة في نطاقات، إلى تحفيز المنشآت لتحسين نطاقها، وحصولها على خدمات أكثر بشكل عادل.
وأوضحت الوزارة في مبادراتها لتحفيز القطاع الخاص للتوطين، أن إتاحة الخدمات الإلكترونية للمنشآت حسب النطاق، يستهدف كل المنشآت.
وكشفت عن 4 أهداف تعمل عليها في مبادرتها، أبرزها، توفير محفزات للمنشآت للانتقال من نطاق إلى آخر، وزيادة التوطين بالانتقال من مستوى نطاق لآخر، وتشجيع المنشآت للحصول على خدمات أكثر، وإعادة توزيع الخدمات المقدمة على نطاقات المنشآت.
وفق “أخبار 24”.