أمانة مكة تجري قرعة لتخصيص أراضٍ سكنية لـ213 من المشاركين في تطهير الحرم المكي

أشرف أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، على إجراء قرعة لتخصيص أراضٍ سكنية لـ213 ضمن الدفعة 211 من المشاركين في أحداث تطهير الحرم عام 1400هـ.
ويأتي إجراء القرعة لتخصيص الدفعة 211 من المشاركين في أحداث تطهير الحرم عام 1400هـ، إنفاذاً للأمر السامي بسرعة تسليمهم القطع المتوافرة لدى الأمانة، والتي تقع بمخططات ولي العهد رقم 9 بمكة المكرمة.
وأكد القويحص إعفاء المشاركين في أحداث تطهير الحرم المشمولين بمنح الأراضي السكنية من قيمة الأمتار الزائدة، وأن نسخة من الأمر السامي المتعلق بهذه المنح ستسلم لوزارة العدل للاعتماد وإكمال اللازم.وفق “أخبار 24”.