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أخبار محلية > خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء الأردن وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر
27/03/2019   3:27 م

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء الأردن وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، بمكتبه بقصر اليمامة في الرياض كلا من رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

واستعرض خادم الحرمين مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز علاقات التعاون بين البلدين، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير هذه العلاقات في المجالات المختلفة، وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية .

فيما بحث خادم الحرمين الشريفين مع المشير حفتر خلال اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، كما أكد خادم الحرمين حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا.

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء الأردن وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر

أخبار محلية
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