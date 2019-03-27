“الانضباط” تُغرم رؤساء أندية النصر والهلال والشباب بسبب تصريحات مسيئة

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قرارت بإلزام رؤساء أندية النصر والهلال والأهلي بدفع غرامات مالية مجموعها 820 ألف ريال بسبب ارتكابهم مخالفات للائحة الانضباط الصادرة عن اتحاد الكرة.
وأصدرت اللجنة بياناً قالت فيه، إن رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، أدلى بتصريحات تلفزيونية فيها إساءة لاتحاد الكرة وبعض لجانه وعدد من منسوبيه بشكل يتنافى مع الأخلاق الرياضية ويشكل إثارة للرأي العام، وعليه تم تغريمه 600 ألف ريال لحساب اتحاد الكرة.
وأصدرت اللجنة بياناً آخر، أفادت فيه بصدور قرار بإلزام رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بدفع غرامة قدرها 110 آلاف ريال لاتحاد الكرة، وذلك بعد ثبوت قيامه بنشر تغريدة مسيئة لرئيس النصر في حسابه في “تويتر” تعليقاً على حوار تلفزيوني للأخير، بشكل يتنافى مع الأخلاق الرياضية، حسب البيان.
فيما أصدرت اللجنة بياناً آخر حول تغريم رئيس نادي الشباب خالد البلطان مبلغ 110 آلاف ريال، وذلك بعد ثبوت ارتكاب البلطان مخالفة ضمن مقطع مصور، علق خلاله على حوار تلفزيوني أجراه رئيس النصر، وذلك بشكل فيه إثارة للرأي العام بما يخرج عن الأخلاق الرياضية.
وأوضحت اللجنة أن القرارات الصادرة بحق رؤساء الأندية الثلاثة تلزمهم بدفع الغرامة المالية لحساب اتحاد الكرة خلال 30 يوماً من صدور القرار، مشيرة إلى أن لهم حق الاستئناف على القرارات عملاً بالمادة 139 من اللائحة.
وفق “أخبار 24”.