“هدف”: 5 خطوات لاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن خمس خطوات لاستفادة المواطنين والمواطنات من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
وأوضح الصندوق أن الخطوات الخمس لاستفادة الباحث والباحثة عن العمل من البرنامج تتضمن الآتي:
1- التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.
2- إكمال السيرة الذاتية وإرفاق صورة من المؤهل العلمي.
3- البحث عن الإعلانات الوظيفية.
4- التقديم إلى الوظيفة المناسبة، وانتظار قبول المنشأة.
5- إكمال عملية التوظيف والانضمام إلى البرنامج.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع مهاراتهم، وكذلك يستهدف البرنامج الباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوماً، كما يشمل حديثي التخرج.وفق “أخبار 24”.
وأوضح “هدف” أن الحد الأعلى من الأجر المستحق للدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، 10 آلاف ريال، وأن الحد الأدنى 4 آلاف ريال.