حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأربعاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من المناطق.
وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة سيشمل منطقتي الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية، وكذلك منطقة نجران، ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الشرقية منها.
ولم تستبعد الأرصاد في تقريرها تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من شمال وشرق المملكة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.