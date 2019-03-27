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أخبار محلية > مصادر: بدء تركيب أجهزة رصد جلسات التقاضي ببعض المحاكم في الرياض وجدة
27/03/2019   10:33 ص

مصادر: بدء تركيب أجهزة رصد جلسات التقاضي ببعض المحاكم في الرياض وجدة

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قالت مصادر إن عدداً من المحاكم في مدينتي الرياض وجدة بدأ في تركيب أجهزة رصد جلسات التقاضي بالصوت والصورة، تنفيذاً للتعميم الذي صدر من وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن مشروع رقمنة الجلسات القضائية يهدف لتطوير وتحسين الخدمات داخل الدوائر القضائية، ودعم توجهات الوزارة في تمكين التحول الرقمي في الإجراءات لتسهيل وتسريع عملية التقاضي.

وأشارت إلى أن الوزير شدد على أن المشروع بحاجة لتعاون الجميع لتحقيق هذا الإنجاز، وأكد أهمية تمكين المحاكم لمسؤولي الشركة المنفذة من القيام بالأعمال اللازمة لجميع الدوائر القضائية داخل وخارج وقت الدوام الرسمي، وتزويدهم بتصاريح الدخول.

مصادر: بدء تركيب أجهزة رصد جلسات التقاضي ببعض المحاكم في الرياض وجدة

أخبار محلية
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