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أخبار محلية > مشهد مؤثر.. طالب يقبّل قدم والدته أثناء حفل تخرجه بجامعة القصيم
27/03/2019   10:30 ص

مشهد مؤثر.. طالب يقبّل قدم والدته أثناء حفل تخرجه بجامعة القصيم

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أظهر فيديو متداول طالباً بجامعة القصيم، وهو يُقبّل قدم والدته أمام الحضور، أثناء حفل تخرجه بالجامعة؛ تقديراً لها.

وأبان الفيديو الطالب وقد انتابته فرحة غامرة بتخرجه فى الجامعة، وقبّل قدم والدته أمام زملائه والحضور، فيما قام البعض بتصوير المشهد؛ إعجاباً بما فعله الطالب تجاه والدته.

 

وفق “أخبار 24”.

مشهد مؤثر.. طالب يقبّل قدم والدته أثناء حفل تخرجه بجامعة القصيم

أخبار محلية
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