مشهد مؤثر.. طالب يقبّل قدم والدته أثناء حفل تخرجه بجامعة القصيم

أظهر فيديو متداول طالباً بجامعة القصيم، وهو يُقبّل قدم والدته أمام الحضور، أثناء حفل تخرجه بالجامعة؛ تقديراً لها.
وأبان الفيديو الطالب وقد انتابته فرحة غامرة بتخرجه فى الجامعة، وقبّل قدم والدته أمام زملائه والحضور، فيما قام البعض بتصوير المشهد؛ إعجاباً بما فعله الطالب تجاه والدته.
مشاعر خريج..
طالب يقبل قدم والدته اعترافا منه بجميلها عليه منذ ولادته حتى يوم تخرجه في حفل #تخريج_الدفعة16_جامعة_القصيم.#جامعة_القصيم pic.twitter.com/5Er7K7zgyH
— جامعة القصيم (@QassimUniv1) ٢٦ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.