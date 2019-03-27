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أخبار محلية > هبوط اضطراري لطائرة “بوينج 737 ماكس” في مطار أمريكي بسبب خلل في المحرك
27/03/2019   10:27 ص

هبوط اضطراري لطائرة “بوينج 737 ماكس” في مطار أمريكي بسبب خلل في المحرك

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قالت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة إن طائرة “بوينج” طراز “737 ماكس” تابعة لشركة “ساوث ويست إيرلاينز” هبطت اضطرارياً بشكل آمن في مطار “أورلاندو” بولاية “فلوريدا” بعد اكتشاف مشكلة فنية في المحرك.

وأعلن طاقم الطائرة الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها من مطار “أورلاندو” الدولي ثم أعادت الهبوط في نفس المطار دون إصابة أي من الركاب على متنها بعد أن كانت الرحلة متجهة إلى كاليفورنيا.

وأفادت الوكالة الفيدرالية أنها تحقق فيما إذا كان الهبوط الاضطراري لهذه الرحلة يرتبط بمشكلات فنية في برمجيات “737 ماكس” التي تسببت في حادثي سقوط طائرتين إندونيسية وإثيوبية من نفس الطراز.وفق “أخبار 24”.

هبوط اضطراري لطائرة “بوينج 737 ماكس” في مطار أمريكي بسبب خلل في المحرك

أخبار محلية
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