محمد بن فيصل يوجه رسالة إلى جماهير الهلال قبل الديربي.. ويحذر من الانجراف وراء أي استفزاز

وجَّه الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، رسالة عبر تويتر إلى جمهور الزعيم، مؤكدًا أنه يثق فيهم وفي عدم انجرافهم وراء أي استفزاز أو شحن.
وقال رئيس الهلال في تغريدة على حسابه بتويتر: “جمهور الهلال الرقم الصعب، حضوركم خلف الزعيم يثلج الصدر، وننتظر ابداعكم في المدرج يوم الجمعة كما عودتونا وعدم الانجراف وراء أي استفزاز أو شحن، واجبنا الآن الوقوف خلف نجومنا فقط وإظهار أفضل صورة عن وطننا ” .
من جانبه دعا فهد الراشد نائب رئيس الهلال جماهير الزعيم إلى التعامل مع الأحداث الرياضية بالرقي، وأن لا ينجرفوا خلف الأصوات التي قال إنها تسعى لشق الصفوف وخلق البلبلة بعيداً عن التنافس الشريف. وفق “أخبار 24”.
جمهور الهلال الرقم الصعب ..
حضوركم خلف الزعيم يثلج الصدر 💙
وننتظر ابداعكم في المدرج يوم الجمعة كما عودتونا .. وعدم الانجراف وراء اي استفزاز او شحن ..
واجبنا الان الوقوف خلف نجومنا فقط وإظهار أفضل صورة عن وطننا ..
💙💙💙#كلنا_ثقة_في_الهلال
— محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) March 26, 2019