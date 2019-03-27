حمدالله ينشر صورته برفقة ماجد عبدالله والهريفي.. ويعلق: جمعتني بالتاريخ

نشر لاعب فريق النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة تجمعه بلاعبي النصر السابقين ماجد عبدالله وفهد الهريفي.
وأظهرت الصورة عبدالرزاق حمدالله يجلس متوسطاً لاعبي النصر السابقين، وعلق عليها بالقول: “صورة تجمعني بالتاريخ”.
يذكر أن النصر على موعد مع مباراة الديربي أمام الهلال يوم الجمعة المقبل؛ حيث يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، وكان حمدالله قد طالب جماهير النصر في وقت سابق بالتواجد في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لمساندة الفريق أمام الهلال.وفق “أخبار 24”.
صورة تجمعني بالتاريخ ✌🏼 https://t.co/vs9hrBd8nX
— Abderrazzak Hamedallah (@AbderrazzakHam3) March 26, 2019