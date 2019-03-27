نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > حمدالله ينشر صورته برفقة ماجد عبدالله والهريفي.. ويعلق: جمعتني بالتاريخ
27/03/2019   10:26 ص

حمدالله ينشر صورته برفقة ماجد عبدالله والهريفي.. ويعلق: جمعتني بالتاريخ

+ = -
300

نشر لاعب فريق النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة تجمعه بلاعبي النصر السابقين ماجد عبدالله وفهد الهريفي.

وأظهرت الصورة عبدالرزاق حمدالله يجلس متوسطاً لاعبي النصر السابقين، وعلق عليها بالقول: “صورة تجمعني بالتاريخ”.

يذكر أن النصر على موعد مع مباراة الديربي أمام الهلال يوم الجمعة المقبل؛ حيث يحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، وكان حمدالله قد طالب جماهير النصر في وقت سابق بالتواجد في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لمساندة الفريق أمام الهلال.وفق “أخبار 24”.

 

حمدالله ينشر صورته برفقة ماجد عبدالله والهريفي.. ويعلق: جمعتني بالتاريخ

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034844.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.