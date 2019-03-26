نجح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020 في تايلاند، إثر تعادله الإيجابي 1-1 مع نظيره الإماراتي، ليصحبه إلى النهائيات الآسيوية.
وتأهل الأخضر عن المجموعة الرابعة، بعد أن ثانياً برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، خلف المنتخب الإماراتي صاحب المركز الأول بفارق الأهداف.
افتتح المنتخب الإماراتي التسجيل عند الدقيقة 51 وعادل سعد السلولي النتيجة عند الدقيقة 64.
جاءت أول محاولة للأخضر من رأسية عبدالإله علي العمري بعد 8 دقائق على انطلاقة المباراة، علت المرمى الإماراتي. وواصل الأخضر ضغطه الهجومي عن طريق عبدالرحمن غريب، وسعد السلولي.
وفي المقابل اعتمد لاعبو المنتخب الإماراتي على الهجمات المرتدة التي لم تخلو من خطورة علىمرمى محمد الربيعي، وأغلوا جميع المنافذ أمام المنتخب السعودي،مستغلين الكثافة العددية في منطقة وسط الملعب.
وفشل لاعبو الاخضر في ترجمة الفرص التي تهيأت لهم أمام المرمى الإماراتي لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.
مع بداية الشوط الثاني واصل الأخضر ضغطه على الأماراتي، وعلى عكس مجريات المياراة، ومن تمريرة من حارس المرمى الإماراتي داخل منطقة جزاء الأخضر سجل منها هدف السبق عند الدقيقة 51.
وأحس لاعبو المنتخب السعودي بخطورة موقفهم وكثفوا من الهجمات على مرمى المنتخب الإماراتي بغية إدراك التعادل وكان لهم ما ارادوا عن طريق سعد السلولي عند الدقيقة 64.
بعد هدف التعادل سيطر الأخضر على مجريات المباراة ليتراجع نظيره الغماراتي لحماية مناطقهم الخلفية، وكاد عبدالرحمن اليامي ان يضيف الهدف الثاني لكن كرته علت القائم، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 وصعود المنتخبان معاً إلى النهائيات الآسيوية.
وفق “الرياضية”.