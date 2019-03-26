شاهد.. كاتب رياضي يضع تشكيلة النصر أمام الهلال

نشر الكاتب والناقد الرياضي سلطان الزايدي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يوضح فيها التشكيلة التي يتمناها لفريق النصر في مباراة الهلال ضد النصر.
وكتب “الزايدي” التشكيلة كالآتي :
في حراسة المرمى: وليد عبد الله
في خط الدفاع: العبيد ، مايكون، برونو، الغنام
في خط الوسط: بيتروس، الخيبري
في خط الهجوم :موسى، جوليانو، أمرابط، حمد الله
وأضاف: أي تشكيلة غير هذي بنمسك قلوبنا.
قبل القيلولة تفكر في #الهلال مشكلة.
وليد عبدالله
العبيد مايكون برونو الغنام
بيتروس الخيبري
موسى جوليانو مرابط
حمدالله
🔴أي تشكيلة غير هذي بنمسك قلوبنا.
قبل القيلولة تفكر في #الهلال مشكلة.😊#النصر_الهلال
— سلطان الزايدي (@zaidi161) March 26, 2019
وفق “المرصد”.