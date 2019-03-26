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اخبار رياضية > شاهد.. كاتب رياضي يضع تشكيلة النصر أمام الهلال
26/03/2019   11:25 م

شاهد.. كاتب رياضي يضع تشكيلة النصر أمام الهلال

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نشر الكاتب والناقد الرياضي سلطان الزايدي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يوضح فيها التشكيلة التي يتمناها لفريق النصر في مباراة الهلال ضد النصر.

وكتب “الزايدي” التشكيلة كالآتي :

في حراسة المرمى: وليد عبد الله

في خط الدفاع: العبيد ، مايكون، برونو، الغنام

في خط الوسط: بيتروس، الخيبري

في خط الهجوم :موسى، جوليانو، أمرابط، حمد الله

وأضاف: أي تشكيلة غير هذي بنمسك قلوبنا.
قبل القيلولة تفكر في #الهلال مشكلة.

 

وفق “المرصد”.

شاهد.. كاتب رياضي يضع تشكيلة النصر أمام الهلال

اخبار رياضية
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