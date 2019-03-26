اهتمت صحف عالمية بالإثارة التي حدثت عقب نهاية مباراة الهلال وأحد مساء السبت الماضي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وبالطريقة التي احتفل بها حارس مرمى فريق أحد، الحارس عبدالله العويشير بتعادل فريقه مع المتصدر.
صحيفة “sportbible” تحدث عن اللقطة حيث وضعت مقطع فيديو لها على التقرير الخاص بها موضحة أن احتفال الحارس جاء أمام أنصار الهلال في استفزاز لهم وهو ما ترجمته الجماهير بإلقاء زجاجات المياه على الحارس.
الصحيفة قالت إن الحارس والذي كان يلعب لصالح النصر في الفترة الماضية استمتع بحرمان لاعبي الهلال من الوصول إلى شباكه كما أنه ساعد فريقه القديم كثيرًا بعد تقليص الفارق بينه وبين الهلال لنقطتين وأنه في حال فوز النصر مساء الجمعة القادم فسيعتلي الصدارة بفارق نقطة عن المنافس.وفق سبق.
صحيفة “planetfootball” قالت إن الحارس تسبب في حالة غليان داخل أرضية ملعب المباراة حتى إن أحد مشجعي الهلال قرر التخلي عن حذائه حيث وجهه نحو الحارس الذي كان يحتفل بطريقته المثيرة.
الصحيفة تحدثت عن أن فريق أحد في موقف سيئ للغاية إذ يعد الفريق الأقرب للهبوط وأنه حرم الهلال من الثلاث نقاط حيث وصفت الصحيفة الزعيم بأنه في السعودية مثل يوفنتوس في إيطاليا وبايرن ميونيخ في ألمانيا.