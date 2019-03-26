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اخبار رياضية > إعلامي يكشف عن أسوأ نتيجة يتمناها في مباراة النصر والهلال
26/03/2019   11:23 م

إعلامي يكشف عن أسوأ نتيجة يتمناها في مباراة النصر والهلال

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أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل على صعوبة مباراة النصر والهلال في ديربي الرياض، والمقرر لها الجمعة المقبلة بملعب الدرة.

وتابع أن المباراة المقبلة بين النصر والهلال ستكون من أصعب المباريات خلال السنوات العشر الماضية، ونتيجتها في علم الغيب.

وزاد أن كلا الفريقين “إداريا وفنيا” يعلمان تماما أن هذه المباراة الأصعب في هذا الموسم.

وأضاف أن إدارتي النصر والهلال تعملان ليل نهار لتغطية النقص المتوقع لدى كل منها والمتوقع لأبرز عناصرها بسبب الإصابات أو الإرهاق، والدعم الجماهير سيكون مؤثر بنسبة 25%، فالمباراة صعبة جدا.وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن أسوأ نتيجة يتمناها هي التعادل بين النصر والهلال.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، بينما النصر في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

إعلامي يكشف عن أسوأ نتيجة يتمناها في مباراة النصر والهلال

اخبار رياضية
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