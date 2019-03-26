كيف رد “المريسل والرشيدي” على تغريدة “الجحلان” التي أثارت الجدل حول هدف الهلال الملغي!

أثار الكاتب والناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان بعد تغريدة نشرها ، قارن فيها بين هدف الهلال الملغي أمام أحد وهدف اياكس امستردام الهولندي في مرمى ريال مدريد خلال بطولة دوري أبطال أوروبا.
حيث كتب الجحلان عبر حسابه الرسمي على تويتر: الهدف الثالث قبل اسبوعين لأياكس ضد ريال مدريد الكرة أوت واستمر اللعب وسجل اياكس هدف ورجع الحكم للفار وأقر ان الهدف صحيح رغم ان الكره أوت لأن هذا خطأ رجل الخط فما دام استمر اللعب خلاص انتهى الموضوع.. السؤال.. من أمر حكام الفيديو بالرجوع للقطة وإلغاء الهدف..؟؟
وعلق الكاتب الرياضي عايد الرشيدي بقوله: اخي العزيز تحليلك غلط الكرة لم تخرج بعد الرجوع لvar هداك الله
ومن جانبه علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل بقوله: حبيبي ابوعبدالرحمن الكرة هنا لم تخرج بكامل محيطها لا تغذون الشارع الرياضي بمعلومات مغلوطة فنكون نحن الاعلاميين مادة دسمة للطقطقة بسبب هذا الطرح قانون كرة القدم واضح الكرة اذا خرجت خارج الملعب لابد ان يستأنف اللعب من حيث ما خرجت.وفق “المرصد”.
الهدف الثالث قبل اسبوعين لأياكس ضد ريال مدريد الكرة أوت واستمر اللعب وسجل اياكس هدف ورجع الحكم للفار وأقر ان الهدف صحيح رغم ان الكره أوت لأن هذا خطأ رجل الخط فما دام استمر اللعب خلاص انتهى الموضوع.. السؤال..
من أمر حكام الفيديو بالرجوع للقطة وإلغاء الهدف..؟؟ pic.twitter.com/27uRcA1OFX
— عبدالمحسن الجحلان (@AAljahlan) March 25, 2019