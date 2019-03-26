“البيئة”: رفع الحظر والتقييد عن استيراد 11 نوعاً من المبيدات

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن رفع الحظر والتقييد عن استيراد 11 نوعًا من المبيدات، مشددةً على الالتزام بعدم استيراد أو استعمال أنواع المبيدات التي سبق حظرها وتقييدها ويتجاوز عددها الـ300 مبيد.
وحدّدت “البيئة” 5 أنواع من المبيدات تم رفع حظر استيرادها، وهي مبيدات: “جلايفوسيت”، “هيكسيثيازوكس”، “ميتام البوتاسيوم”، “ميتالديهايد” و”ثيوفانيت ميثيل”، فيما شمل رفع التقيد 6 أنواع، وهي مبيدات: “سيبرمثرين”، “ألفاسيبرمثرين”، “تترامثرين”، “سايفلوهثرين”، “أميداكلوبريد” و”بيبرونيل بيتوكسايد”.
جاء ذلك بعد إعادة دراسة وتقييم مخاطر تلك الأنواع على الصحة العامة، سواء للإنسان أو الحيوان أو الزراعة، استنادًا على نظام المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم تبليغ المستوردين بالسماح لهم باستيراد المبيدات المذكورة بعد إعادة تقييمها.وفق “أخبار 24”.