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أخبار محلية > “العمل” تغرّم منشأة مستلزمات رجالية شغّلت فتاة في منفذ البيع
26/03/2019   11:17 م

“العمل” تغرّم منشأة مستلزمات رجالية شغّلت فتاة في منفذ البيع

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن مخالفة منشأة مستلزمات رجالية في الرياض وتغريمها ماليا إثر قيامها بتشغيل فتاة في منفذ البيع مع وافدين آخرين، وألزمتها بتصحيح المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل الرياض تلقت بلاغًا يفيد بقيام منشأة مستلزمات رجالية بتشغيل فتاة في منفذ البيع مع وافدين آخرين.

وأضاف أن فرق التفتيش باشرت البلاغ، وتم ضبط المخالفة وإلزام المنشأة بإزالتها فورًا، وإيقاع غرامة مالية بحق المنشأة، مشدداً على أن دليل التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة نصَّ على أنه “لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط (العملاء من الرجال فقط)”.وفق “أخبار 24”.

“العمل” تغرّم منشأة مستلزمات رجالية شغّلت فتاة في منفذ البيع

أخبار محلية
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