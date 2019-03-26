قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة إن شرطة محافظة جدة ألقت القبض على شخص متورط في ارتكاب جريمة سطو.
وأوضح أن المقبوض عليه وافد يحمل الجنسية اليمنية، وتورط مع شريكيه من الجنسية الإثيوبية في الاعتداء على مقيم سوداني والاستيلاء على أمواله بالقوة.
وأضاف أن الجريمة حدثت في تاريخ 17 رجب 1440هـ في حي سكني جنوب المحافظة، وباشرت الشرطة في حينه إجراءات البحث والتحري.
وأفاد بأن المتهم الأول قيد التوقيف لاستكمال الإجراءات بحقه، ولا تزال الشرطة تتابع إجراءات القبض على شريكيه لتقديمهما للعدالة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم.
وفق “أخبار 24”.