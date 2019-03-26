إمارة عسير: تعليق مؤقت للحركة الجوية بمطار أبها لمدة 9 ساعات غداً الأربعاء

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، أن الحركة الجوية في مطار أبها ستتعرض غداً للتعليق لمدة 9 ساعات.
وأفادت بأن تعليق الحركة الجوية سيبدأ عن الساعة 06:00 مساء يوم غد الأربعاء 27 مارس 2019 وحتى الساعة 03:00 من فجر يوم الخميس 28 مارس 2019.
وأوضحت أن سبب التعليق هو أن هيئة الطيران المدني ستبدأ في تشغيل المدرج المؤقت للمطار ليحل بديلا عن المدرج الرئيسي الذي سيخضع للتطوير، وتستمر أعمال تهيئته 60 يوماً بداية من الخميس 28 مارس 2019.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الإمارة أن الإجراء يهدف لتطوير المطار وتهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن؛ بغرض زيادة المسافرين وعدد الرحلات.