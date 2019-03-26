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أخبار الخرج > بالصور.. #الشعلة يختتم تحضيراته لمُلاقاة “العدالة” غداً على ملعب النادي بالخرج
26/03/2019   11:07 م

بالصور.. #الشعلة يختتم تحضيراته لمُلاقاة “العدالة” غداً على ملعب النادي بالخرج

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالخرج تحضيراته تأهبًا لمُلاقاة عصر غد الأربعاء على ملعب نادي الشعلة بالخرج ضمن منافسات دوري الامير محمد بن سلمان.

بالصور.. #الشعلة يختتم تحضيراته لمُلاقاة “العدالة” غداً على ملعب النادي بالخرج

أخبار الخرج, اخبار رياضية
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