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أخبار محلية > قيمتها 28 مليون دولار.. “محقق هولندي” يعثر على لوحة لـ”بيكاسو” سُرقت من رجل أعمال سعودي قبل 20 عاماً
26/03/2019   7:31 م

قيمتها 28 مليون دولار.. “محقق هولندي” يعثر على لوحة لـ”بيكاسو” سُرقت من رجل أعمال سعودي قبل 20 عاماً

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أعلن محقق فني هولندي عن العثور على لوحة للرسام العالمي الشهير “بيكاسو” تبلغ قيمتها 28 مليون دولار، كانت قد سُرقت من رجل أعمال سعودي قبل 20 عاما.

وأوضح المحقق آثر براند، وفقاً لجريدة “دي فولكس كرانت” الهولندية، أن عمليات البحث عن اللوحة الشهيرة “Dora Maar” (تمثال نصفي لامرأة)، التي رسمها بيكاسو عام 1936، بدأت في عام 2015.

وأبان أن اللوحة كان قد اختفى أثرها منذ مارس 1999، مشيرا إلى أنه سرى اعتقاد بين الجميع بعد عدة سنوات من سرقة اللوحة بأن اللصوص لم يتمكنوا من بيعها، وقاموا بتدميرها للتخلص منها.

وأضاف براند أن اللوحة يملكها رجل أعمال سعودي اشتراها في أوائل الثمانينيات من نيويورك بمبلغ يُقدر بـ4 ملايين يورو، وتعرضت اللوحة للسرقة من جزيرة المرجان في هولندا قبل 20 عاماً.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه تعقب أثر اللوحة بالبحث عن بعض المهتمين بهذا النوع من اللوحات، ومن ثم تمكّن من الوصول إلى أشخاص أكدوا أنهم يعلمون مكانها ومالكها الجديد.

قيمتها 28 مليون دولار.. “محقق هولندي” يعثر على لوحة لـ”بيكاسو” سُرقت من رجل أعمال سعودي قبل 20 عاماً

أخبار محلية
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