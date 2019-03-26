“القصبي”: الدولة رصدت 12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحت قروضاً بالمليارات

قال وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد القصبي، إن المدن السعودية شهدت طفرات نمو واتساع بوتيرة متسارعة؛ ما كلف تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية، ولم تكن هناك زيادة في الخدمات، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن النمو الذي يسبق الخدمات لا بد وأن يحدث خللاً.
وأضاف، في كلمته ضمن فعاليات منتدى مكة الاقتصادي أمس (الإثنين)، أن القطاع البلدي في المملكة يعمل به 80 ألف موظف، ورُصدت له ميزانية 25 مليار ريال خلال 2019، بالإضافة إلى 10 مليارات من ميزانية التحول.
وبيّن أن القطاع البلدي يعمل على تطوير برنامج من أجل تحسين تجربة المواطنين في المدن بحيث تكون تجربة ذكية تتيح الحصول على الخدمات بأسلوب راقٍ وسريع، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية أعدت إستراتيجية ورؤية مستقبلية شملت كل الأبعاد الثقافية والاجتماعية والدينية.وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، أشار القصبي إلى أنه تم تأسيس نظام متكامل ومجلس للتجارة الإلكترونية، وأنه سيصدر قريباً “المجلس السعودي للأعمال الاقتصادية”، الذي يجمع كل ما هو متعلق بالتراخيص من جميع الجهات المتعددة تحت منصة رقمية واحدة، مشيراً إلى أن المجلس سيكون المنصة الوحيدة لخدمة المستثمر، دون مراجعة الجهات الحكومية المتفرقة.
ولفت إلى أن الدولة رصدت مبلغ 12 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحت قروضاً للمستفيدين بمليارات الريالات، إضافة إلى إعادة هيكلة برنامج كفالة وزيادة رأس ماله، وتفعيل نظام التأشيرات الفورية.