الاتحاد يطمئن على البدلاء بثنائية في التسامح

كسب فریق الاتحاد مباراتھ التجریبیة أمام التسامح بھدفین مقابل ھدف، والتي أقیمت على ملعب الأمیر فیصل بن فھد بمقر نادي الاتحاد، حیث عمد المدرب سییرا للوقوف على جاھزیة اللاعبین البدلاء، للاستفادة منھم خلال المرحلة المقبلة، والتي سیخوض فیھا العمید عدة مباریات متتالیة في كأس الملك والدوري والبطولة الآسیویة.
سجل ھدفي الاتحاد كل من ناصر الشمراني وساھر السریحي، وأقیمت المباراة وسط سریة تامة وبعیدًا عن أعین الإعلام والجماھیر. وفق “المدينة”.
ویتأھب العمید لملاقاة الفیصلي یوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ25 من الدوري.