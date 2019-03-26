نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الاتحاد يطمئن على البدلاء بثنائية في التسامح
26/03/2019   1:17 م

الاتحاد يطمئن على البدلاء بثنائية في التسامح

+ = -
183

كسب فریق الاتحاد مباراتھ التجریبیة أمام التسامح بھدفین مقابل ھدف، والتي أقیمت على ملعب الأمیر فیصل بن فھد بمقر نادي الاتحاد، حیث عمد المدرب سییرا للوقوف على جاھزیة اللاعبین البدلاء، للاستفادة منھم خلال المرحلة المقبلة، والتي سیخوض فیھا العمید عدة مباریات متتالیة في كأس الملك والدوري والبطولة الآسیویة.

سجل ھدفي الاتحاد كل من ناصر الشمراني وساھر السریحي، وأقیمت المباراة وسط سریة تامة وبعیدًا عن أعین الإعلام والجماھیر. وفق “المدينة”.

ویتأھب العمید لملاقاة الفیصلي یوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ25 من الدوري.

الاتحاد يطمئن على البدلاء بثنائية في التسامح

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034738.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.