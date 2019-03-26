فيتوريا يخفي أوراق النصر من الهلال

أبلغ المدرب البرتغالي لفريق النصر يوري فيتوريا الجهاز الإداري المشرف على الفريق الأول بضرورة إغلاق كافة مداخل ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود؛ من أجل تنفيذ المنهجية التي سيطبقها في مواجهة الديربي أمام الهلال الجمعة المقبلة في الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين، وسيخوض الفريق اليوم الثلاثاء المناورة الرئيسية بعد أن سعى فيتوريا خلال الأيام إلى تلقين اللاعبين مطالبه الفنية، على أن يكملها اليوم الثلاثاء من خلال المناورة الرئيسية.
وسمحت إدارة المنتخب النيجيري للدولي أحمد موسى بالمغادرة إلى الرياض والالتحاق بتدريبات النصر، وعدم المشاركة في مواجهة نيجيريا الودية الدولية المقررة اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن يشارك موسى اليوم في تدريبات الفريق بعد أن يكون قد وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وطلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا من الجهاز الطبي متابعة التقارير الطبية بدقة والخاصة بالمغربي نور الدين امرابط، بعد أن أعلن مدرب ليوث الأطلسي الفرنسي هيرفي رينارد غيابه عن مواجهة المغرب التي ستقام اليوم أمام المنتخب الأرجنتيني، في المباراة الودية الدولية التي ستقام في مدينة طنجة. وسيصل امرابط صباح اليوم للرياض بعد أن تكفلت إدارة النصر بنقل اللاعب بطائرة خاصة تحضيرا لمواجهة الهلال.
وكان فيتوريا قد تواجد في مباراة الهلال وأحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث دون برفقة مساعده بوتيلو الكثير من الملاحظات حول الفريق الهلالي.وفق “اليوم”.
وكان فيتوريا قد أبلغ اللاعبين قبل انطلاقة الحصة التدريبية أمس بنيته إدخال ستة عناصر في مواجهة فريق الجيل المقررة الاثنين المقبل في الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، وكان الفريق قد عاود تدريباته أمس بعد يوم الراحة الذي منحه الجهاز الفني للاعبين.