“أمانة منطقة مكة”: أكثر من 60 منطقة عشوائية بمكة أزيل منها 30 حتى الآن

كشف وكيل أمين مكة المكرمة المهندس خالد فدا، عن أن 30 منطقة عشوائية بمكة المكرمة أزيلت حتى الآن من بين أكثر من 60 منطقة عشوائية، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية بالعاصمة المقدسة.
وأضاف فدا خلال “منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي”، أن المخطط الشامل لمنطقة مكة المكرمة الذي يتضمن الملامح الرئيسية لتخطيط المنطقة أعد منذ 7 سنوات، مشيراً إلى أنه كانت هناك ضوابط للتخطيط إلا أن الرقعة العمرانية بدأت في الاتساع، حتى وصل عدد المخططات السكنية إلى نحو 450 مخططاً.
وأشار إلى أن مكة هي الأكثر نموا سكانيا في المملكة بما يعادل 21%، وأن هناك العديد من التجارب العربية الناجحة لتطوير العشوائيات، وأن تطوير جبل عمر بمكة، على مساحة 230 ألف متر والذي بدأ قبل 15 عاماً يعد تجربة ناجحة، وكذلك مشروع طريق الملك عبد العزيز بطول 4 كلم بين محطة قطار الحرمين إلى الدائري ويخترق 7 مناطق عشوائية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه أوضح مستشار أمين مكة المكرمة الدكتور عبد القادر أمير، أن هناك لوائح وقرارات تتعلق بتخطيط مكة المكرمة صدرت منذ 12 عاماً، وما يجب العمل عليه الآن هو تطوير اللائحة التنفيذية للعشوائيات ومناطق البناء، مشيراً إلى وجود نماذج وتجارب ناجحة تختلف من منطقة لأخرى، ولا يوجد نموذج يناسب جميع المناطق.