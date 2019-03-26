فيديوجرافيك.. لماذا نتعرض للصدمة الكهربائية عند اقترابنا من الأجسام المعدنية؟

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الصدمة الكهربائية التي تحدث للكثيرين خاصةً أثناء اقترابهم من الأجسام المعدنية الموصولة بالكهرباء تكون بسبب خلل في نظام التأريض الوقائي.
وبيَّنت الشركة أن الصدمة الكهربائية تحدث نتيجة تلف أو سوء تصميم أو عدم وجود نظام للتأريض الوقائي، حيث إن التأريض يمنع ارتفاع الجهد الكهربائي لتلك الأجسام عند حدوث قصر دائرة بين الموصل الحامل للتيار والأرض.
وأضافت أن التأريض غير الجيد يؤدي إلى حدوث صدمات كهربائية أثناء لمس الأجزاء المعدنية المحيطة بالتوصيلات عند القصر الكهربائي أو المرور بالقرب منها؛ وذلك لاختلاف الجهد على سطح الأرض، وهو ما يُعرف بـ”جهد الخطوة”. وفق “أخبار 24”.
ويعرف نظام التأريض بأنه اتصال كهربائي يُعمل للربط بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى، وهو مطلوب لتوفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين في المنشأة.
تبغى تسلم من الصدمة الكهربائية؟!
لازم تعرف عن نظام “التأريض الوقائي”
شوف ⤵️ و لا تنسى #سلامتك_بيدك pic.twitter.com/LV88oo2qM3
— السلامة Safety (@SEC_SAFETY) ٥ فبراير ٢٠١٩