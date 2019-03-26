كشفت وثيقة نادرة رواتب بعض أبناء المؤسِّس قبل 82 عاماً؛ من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث كان يتقاضى 100 ريال شهرياً.
وتظهر الوثيقة المعروضة في مؤتمر “الأرشيفات العربية” المقام حالياً في الرياض، والتي صدرت في عام 1358هـ، رواتب بعض الأمراء التي كانوا يتقاضونها في تلك الفترة.
وكان يصرف مبلغ 100 ريال للأمراء “سلطان بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تركي بن عبدالعزيز، نايف بن عبدالعزيز، سلمان بن عبدالعزيز”، فيما كان يُصرف للأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز راتب 400 ريال، والأمير عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز 300 ريال.
وفق “أخبار 24”.