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أخبار محلية > المملكة تصدر بيانا بشأن اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة
26/03/2019   8:32 ص

المملكة تصدر بيانا بشأن اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة

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أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدة على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت في بيان نشرته “واس”، فجر اليوم الثلاثاء، أن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً، وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم ( 242 ) لعام 1967م ، ورقم ( 497 ) لعام 1981م.

وأضافت بأن الإعلان ستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وعلى أمن واستقرار المنطقة، داعية جميع الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

المملكة تصدر بيانا بشأن اعتراف الإدارة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة

أخبار محلية
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