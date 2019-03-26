وثّق مشجع هلالي مقطع فيديو خلال حديث عفوي له مع الكابتن ماجد عبدالله، بشأن مباراة الديربي المرتقبة بين النصر والهلال يوم الجمعة المقبل بالرياض، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ويظهر المقطع الكابتن ماجد عبدالله أثناء جلوسه في سيارة مع المشجع الهلالي؛ حيث سأله الأخير: “واضح إنك مرتبك من مباراة الجمعة، صارحني يا أبو عبدالله”، ليرد عليه بقوله: “أنا أرتبك؟! اسأل أسلافك عني”.
واعتبر ماجد عبدالله أن الهلال إذا فاز على النصر في المباراة المقبلة، فإن ذلك سيضمن له الحصول على لقب الدوري بنسبة 100 %، لافتاً إلى أن فوز الهلال المتصدر حالياً، يعني اتساع فارق النقاط بينه وبين النصر، في الوقت الذي لم يتبق على انتهاء الدوري سوى مباريات قليلة.
وفق “أخبار 24”.