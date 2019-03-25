كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، عن 4 أسباب قد تؤدي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية، حيث حثّت المستثمرين على تجنّبها ضمن حملة “استثمر بعلامتك” التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية.
وشدّدت الوزارة على تجنّب 4 إجراءات عند تسجيل العلامة التجارية، وهي: “اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره”، و”العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة”.
إلى جانب تجنّب تسجيل “البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طال التسجيل استحقاقه لها قانوناً”، و”العلامات المضللة أو الكاذبة وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور”.
وفق “أخبار 24”.