“الصحة”: تغطية الملف الصحي لـ 70% من سكان المملكة بنهاية 2020

أقر المجلس الصحي في اجتماعه برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مشروع استراتيجية السجلات الصحية الوطنية، والذي يستهدف تغطية 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2020م.
ويهدف المشروع إلى أن يكون مصدراً وطنياً مهماً ووفيراً يوفر المعلومات عن المشاكل الصحية في المملكة التي يعتمد عليها صنّاع القرار والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية لتقييم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
واطلع المجلس على نتائج تطبيق السجل الأساسي الإلكتروني بعد أن زوّدت القطاعات الصحية المركز الوطني للمعلومات الصحية ببيانات المرضى المسجلين في المرافق الصحية لتوفير ملف صحي إلكتروني لإنشاء مُعرف هوية الملف الصحي الموحد لجميع سكان المملكة “مواطنين ومقيمين”، وتغطية ما يقارب 70% منهم بنهاية عام 2020م.حسب “أخبار 24”.
وأقر المجلس في الاجتماع أيضا الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي، لتعزيز الجهود الرامية لتكون خدمة صحية ذات جودة معيارية وفق الاشتراطات العلمية لجميع سكان المملكة، تماشياً مع رؤية 2030.