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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يدعم الشيخ سلمان آل خليفة في انتخابات الاتحاد الآسيوي
25/03/2019   10:17 م

اتحاد الكرة يدعم الشيخ سلمان آل خليفة في انتخابات الاتحاد الآسيوي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا دعمه الكامل للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الانتخابات المقرر لها يوم 6 أبريل المقبل.

وأوضح في بيان صحفي أن الجمعية العمومية ستُعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأن الدعم انطلاقا من اطلاع الاتحاد على برنامج الشيخ سلمان للسنوات الأربع المقبلة.

وأكد اتحاد الكرة ثقته بأن يواصل الشيخ سلمان عمله الدؤوب، بعد فوزه في الانتخابات المقبلة، في قيادة كرة القدم في القارة الآسيوية لآفاق بعيدة من النجاحات، بما يسهم في تطويرها في مختلف الجوانب، وعلى كافة الأصعدة.وفق “أخبار 24”.

اتحاد الكرة يدعم الشيخ سلمان آل خليفة في انتخابات الاتحاد الآسيوي

اخبار رياضية
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