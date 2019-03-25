شهدت مدينة الرياض مساء اليوم الإثنين هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد على عدد من الأحياء، خاصة الشمالية منها.
ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها في بعض أحياء الرياض التي هطلت فيها الأمطار مصحوبة بزخات البرد وسط نشاط من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد قد أصدر تنبيها في وقت مبكر من اليوم الإثنين بأن منطقة الرياض ستشهد استمراراً في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.